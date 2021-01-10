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Kahramanmaraş'ta bir ayda 97 silah yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince son bir ayda silah taşıyan, silah kullanan ve teşebbüs eden 109 şüpheliden 97 silah yakalandı.

Kahramanmaraş'ta bir ayda 97 silah yakalandı

Kahramanmaraş'ta bir ayda 97 silah yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince son bir ayda silah taşıyan, silah kullanan ve teşebbüs eden 109 şüpheliden 97 silah yakalandı.

10 Ocak 2021 Pazar 12:52
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İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadele kapsamında, havaya ateş edenlere, silah taşıyan kişilere fırsat verilmediği ve sıkı denetim yapıldığı bildirildi.

Silahla meydana gelmesi muhtemel olaylara yönelik polis tarafından yoğun denetimler yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son bir ay içinde yapılan çalışmalarla, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 22 kişi, sokakta üzerinde silah taşırken yakalanan 35 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 41 kişi, silahla icrai rezalet yaparken yakalanan 5 kişi ve olaydan sonra silahla kaçan 6 kişi yakalandı. Toplamda 109 şahıstan 1'sı ruhsatlı 24'ü ruhsatsız 25 adet tabanca, 17 ruhsatsız pompalı tüfek, 27 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatlı av tüfeği, 26 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan 109 şahsa da adli ve idari işlem yapıldı. Ateşli silahlarla havaya ateş eden magandalarla etkin mücadeleye devam edilecektir. Vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbir alınmıştır."

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