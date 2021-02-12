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Kahramanmaraş'ta çalışanı silahla tehdit ettiği öne sürülen banka müdürüne 5 yıl hapis istemi

Kahramanmaraş'ta bir bankanın müdürü hakkında çalışanını silahla tehdit ettiği iddiasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş'ta çalışanı silahla tehdit ettiği öne sürülen banka müdürüne 5 yıl hapis istemi

Kahramanmaraş'ta çalışanı silahla tehdit ettiği öne sürülen banka müdürüne 5 yıl hapis istemi

Kahramanmaraş'ta bir bankanın müdürü hakkında çalışanını silahla tehdit ettiği iddiasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

12 Şubat 2021 Cuma 09:57
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Banka çalışanı M.B, müdürü T.K'nin bir tartışma sonrası kendisini güvenlik görevlisinin silahıyla tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli T.K. hakkında "silahla tehdit" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

T.K'nin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilerek dava açıldı.

Bu arada, dava dosyasında olay anına ilişkin bankanın güvenlik kamerası kaydının da bulunduğu öğrenildi.

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