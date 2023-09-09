Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale edilerek yaklaşık 17 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 hektarlık (500 dönüm) alan zarar gördü.
Orman yangını, Türkoğlu ilçesi Kızıleniş Mahallesi ile Ceceli kırsalındaki ormanlık alanda dün saat 13.00'te başlamıştı. Sarp ve kayalık arazide rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına 10 arazöz 5 su tankı 5 yer ekibi 5 helikopter 3 iş makinesi 4 itfaiye 120 personel katıldı. Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.