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Kahramanmaraş'ta dilenci operasyonu

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta dilenci operasyonu

Kahramanmaraş'ta dilenci operasyonu

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 20:44
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Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ramazanın gelmesiyle kent merkezindeki cadde, sokak ve kavşaklarda yaşı küçük çocukları kullanarak vatandaşların dini duygularını istismar eden, trafiğin yoğun olduğu ışıklı kavşak ile işyerlerine girip para talebinde bulunan dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda yakalanan kişilere "Kabahatler Kanunu"na göre yasal işlem yapıldı, üzerlerinde çıkan paralara da el konuldu.

Ayrıca, ekipler, üç günde 16 şüpheliye bin 812 lira ceza uygularken, bir dilencinin üzerinden çıkan bin 788 lira da zabıta ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

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