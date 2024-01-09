Kahramanmaraş'ta doğalgaz sızıntısı korkuttu!

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Şeyhadil Mahallesinde yer alan bir apartmanda bilinmeyen nedenle gaz kaçağı oluştu. Gaz kokusuyla birlikte binada ve çevrede yaşayan vatandaşlar evlerinden çıkamadı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri kapsamında vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.

Gaz kaçağı ekipler tarafından kontrol altına alınırken, vatandaşların evlerine girmesine bir süre isin verilmedi.

Gerekli önlemleri ardından vatandaşlar evlerine dönerken, gaz kaçağını nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.