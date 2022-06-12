Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Türk Kızılayı’nın Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı
Başkan Okay’dan Türk Kızılayı’nın Kuruluş...
Gençlik Meclisi’nden Açık Hava Sineması
Gençlik Meclisi’nden Açık Hava Sineması
Mustafa Günbulut Sanko Holding’te Cfo Olarak Atandı
Mustafa Günbulut Sanko Holding’te Cfo...
Büyükşehir’den Sıra Gecesi Etkinliği
Büyükşehir’den Sıra Gecesi Etkinliği
Tatlı ve Karataş ailesinin mutlu günü
Tatlı ve Karataş ailesinin mutlu...

Kahramanmaraş'ta dükkan basıp öldüresiye dayak attılar!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir boksörün uğradığı sopalı saldırı sonucu yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta dükkan basıp öldüresiye dayak attılar!

Kahramanmaraş'ta dükkan basıp öldüresiye dayak attılar!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir boksörün uğradığı sopalı saldırı sonucu yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

12 Haziran 2022 Pazar 11:15
banner459

Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta boksör O.Y. ile husumetlisi Z.G. ile yanındaki 6 kişi arasında çıkan sopalı kavgada O.Y'nin yaralanması ile ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.G, T.G, Ş.G, O.G, M.G. ve S.K. tutuklandı.

Bu arada yaralı O.Y'nin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

- Boksöre sopalı saldırı kamerada

O.Y'nin şüpheli şahıslar tarafından sopalarla vurularak yaralanması bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. O.Y'nin bulunduğu iş yeri kapısını tutarak şüphelilerin içeriye girmesini engellemeye çalıştığı, zanlıların kapıyı zorlayarak içeriye girdiği ve kavga anında yere düşen O.Y'ye saldıran kişilerin ellerindeki soplarla vurduğu görüntüye yansıyor.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşta Dükkan Basıp öldüresiye Dayak Attılar!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta hurda deposundaki patlamada 1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta hurda deposundaki patlamada 1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş’ta Su Kanalına Düşen 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş’ta Su Kanalına Düşen 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
Korkunç kaza! 6 ölü, 15 yaralı
Korkunç kaza! 6 ölü, 15 yaralı
Elbistan’da otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı
Elbistan’da otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı
Köpek Kavgasında 3 Kişi Silahla Öldürüldü
Köpek Kavgasında 3 Kişi Silahla Öldürüldü

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber