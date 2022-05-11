Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet hırsızları yakalandı

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Menderes Mahallesi ve Yahya Kemal mahallelerinde son bir hafta içerisinde özellikle gece saatlerinde evlerin önünden elektrikli bisikletlerin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışma başlattı.

Bahse konu mahalle ara sokaklarında kamera çalışması yapan ekipler şüphelileri tespit edip yakaladı.

Yakalanan ve suçunu itiraf eden H. K. (38) ve Y. O. (25) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Çalınan 3 adet elektrikli bisiklet de polis ekiplerince bulundu.

Emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilen Y. O.(25) serbest kaldı, H. K. (38) ise tutuklandı.