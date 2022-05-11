Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
EGD 6. Olağan Genel Kurul'u yapıldı
EGD 6. Olağan Genel Kurul'u...
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif Ayrımcıyız
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif...
Başkan Güngör’den Kuybu’ya Tebrik
Başkan Güngör’den Kuybu’ya Tebrik
Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması
Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması

Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş’ta, elektrikli bisiklet çalan 2 hırsız polis ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş’ta, elektrikli bisiklet çalan 2 hırsız polis ekiplerince yakalandı.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:37
banner459

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Menderes Mahallesi ve Yahya Kemal mahallelerinde son bir hafta içerisinde özellikle gece saatlerinde evlerin önünden elektrikli bisikletlerin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışma başlattı.

Bahse konu mahalle ara sokaklarında kamera çalışması yapan ekipler şüphelileri tespit edip yakaladı.

Yakalanan ve suçunu itiraf eden H. K. (38) ve Y. O. (25) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Çalınan 3 adet elektrikli bisiklet de polis ekiplerince bulundu.

Emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilen Y. O.(25) serbest kaldı, H. K. (38) ise tutuklandı.

Son Güncelleme: 11.05.2022 19:03
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşta Elektrikli Bisiklet Hırsızları Yakalandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkoğlu’nda uyuşturucu operasyonu
Türkoğlu’nda uyuşturucu operasyonu
Kahramanmaraş depremle sarsıldı
Kahramanmaraş depremle sarsıldı
Kahramanmaraş'ta 2 çocuk boğuldu
Kahramanmaraş'ta 2 çocuk boğuldu
Kahramanmaraş’ta yüzmek için girdiği su göletinde boğuldu
Kahramanmaraş’ta yüzmek için girdiği su göletinde boğuldu
Kahramanmaraş’ta PKK’ya operasyon!
Kahramanmaraş’ta PKK’ya operasyon!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber