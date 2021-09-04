Kahramanmaraş'ta feci kaza, 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu Narlı mevkisinde yolcu otobüsü, kamyon, tır, hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, aralarında araçlarında sıkışanların da olduğu 5 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasına, Tunceli'deki orman yangınına müdahaleden dönerken yoldan geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.