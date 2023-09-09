Kahramanmaraş'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

Kahramanmaraş' ın Andırın ilçesinde freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.
Kahramanmaraş' ın Andırın ilçesinde freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.
Kahramanmaraş' ın Andırın ilçesinde freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.