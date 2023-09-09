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Kahramanmaraş'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

Kahramanmaraş' ın Andırın ilçesinde freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

Kahramanmaraş' ın Andırın ilçesinde freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

09 Eylül 2023 Cumartesi 12:09

Kahramanmaraş' ın Andırın ilçesinde freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

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Kahramanmaraşta Feci Kaza! Ölü Ve Yaralılar Var!
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