Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bazı evlerin fuhuş için kullanıldığı bilgisine ulaştı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün de desteğiyle 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Gürcistan uyruklu E.S, M.S. ve N.K. ile A.B, F.B, Z.K, A.A, S.Ç. ve Ö.Ç. yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 2 pasaport, 4 bin 450 lira para, zorla fuhuş yaptırılan bir kadın adına düzenlenmiş 90 bin lira yazılı senet, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.