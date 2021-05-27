banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 28°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Afşin’de içme suyu çalışmaları devam ediyor
Afşin’de içme suyu çalışmaları devam...
Prof. Saka, ‘Yaşlılarımızın Hayat Standardını Yükseltmeliyiz’
Prof. Saka, ‘Yaşlılarımızın Hayat Standardını...
Prof. Tarhan’la ‘Evlilik Hayatı ve Aile Yaşam Becerileri’
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Değerler...
Üstat Necip Fazıl Vefatının Yıl Dönümünde Anılacak
Üstat Necip Fazıl Vefatının Yıl...
Prof. Saka’yla ‘Yaşlıların Beslenmesi’
Prof. Saka’yla ‘Yaşlıların Beslenmesi’

Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 6 adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda, 3'ü Gürcistan uyruklu 9 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu

Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 6 adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda, 3'ü Gürcistan uyruklu 9 kişi yakalandı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 18:45
banner459

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bazı evlerin fuhuş için kullanıldığı bilgisine ulaştı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün de desteğiyle 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Gürcistan uyruklu E.S, M.S. ve N.K. ile A.B, F.B, Z.K, A.A, S.Ç. ve Ö.Ç. yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 2 pasaport, 4 bin 450 lira para, zorla fuhuş yaptırılan bir kadın adına düzenlenmiş 90 bin lira yazılı senet, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KSÜ’de ikinci taciz skandalı! Kirli ilişkiler mide bulandırıyor
KSÜ’de ikinci taciz skandalı! Kirli ilişkiler mide bulandırıyor
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı
Kahramanmaraş’ta tartıştığı eniştesini bıçakladı
Kahramanmaraş’ta tartıştığı eniştesini bıçakladı
Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Ticaretine 17 Yıl Hapis
Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Ticaretine 17 Yıl Hapis

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber