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Kahramanmaraş'ta hurda deposundaki patlamada 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onişubat ilçesinde hurda deposunda meydana gelen patlamada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta hurda deposundaki patlamada 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta hurda deposundaki patlamada 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onişubat ilçesinde hurda deposunda meydana gelen patlamada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

12 Haziran 2022 Pazar 10:48
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Pirireis Mahallesi’nde bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan M.K, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerince depoda kimyasal ölçüm yapıldı.

Ölçümde tehlikeli bir durum ve herhangi olumsuz bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

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