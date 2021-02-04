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Kahramanmaraş'ta iki kişiyi öldüren sanığa 36 yıl hapis

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, haksız tahrik indirimi uygulanarak 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ta iki kişiyi öldüren sanığa 36 yıl hapis

Kahramanmaraş'ta iki kişiyi öldüren sanığa 36 yıl hapis

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, haksız tahrik indirimi uygulanarak 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

04 Şubat 2021 Perşembe 14:28
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Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, maktullerin aileleri, taraf avukatları ile sanık S.E. (33), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

S.E, maktullerle kavga ettikten sonra olay yerinden kaçmak isterken rastgele ateş ettiğini, ölüme sebebiyet verdiği için pişman olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığa haksız tahrik indirimi uygulayarak 36 yıl hapis cezası verdi.

Karaelbistan Mahallesi'nde 7 Mart 2020'de Yusuf Çoban (29) ile İbrahim Söğütlü (28) silahla vurularak öldürülmüş, olayın faili S.E. tutuklanmıştı.

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