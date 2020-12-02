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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş'ta inşaat alanında ceset bulundu

​​​Kahramanmaraş'ta inşaat alanında bir erkek cesedi bulundu.

Kahramanmaraş'ta inşaat alanında ceset bulundu

Kahramanmaraş'ta inşaat alanında ceset bulundu

​​​Kahramanmaraş'ta inşaat alanında bir erkek cesedi bulundu.

02 Aralık 2020 Çarşamba 13:10
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Merkez Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde inşaat alanında bir kişinin hareketsiz yerde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrollerde öldüğü belirlenen ve 30 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Ceset, savcılığın incelemesinin ardından kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son Güncelleme: 02.12.2020 13:11
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