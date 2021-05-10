Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Sarıaltun’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Sarıaltun’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Haftası Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Haftası Mesajı
Başkan Okay’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Ramazan Bayramı Mesajı
ASİD başkanı Dr. Yıldırım’dan bayram mesajı
ASİD başkanı Dr. Yıldırım’dan bayram...
Sanko’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Sanko’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Kahramanmaraş'ta kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Kahramanmaraş'ta kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:53
banner459

R.Ö. (37) idaresindeki 06 AV 3244 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Fırnız mevkisinde aynı yönde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 46 LY 342 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki H.Ö. (79), F.Ö. (80) ve T.Ö. (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü R.Ö. ise kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapatılan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Son Güncelleme: 10.05.2021 19:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu, 11 zanlı yakalandı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu, 11 zanlı yakalandı
Mayın patlamasında Kahramanmaraşlı uzman çavuş yaralandı
Mayın patlamasında Kahramanmaraşlı uzman çavuş yaralandı
Kahramanmaraş'ta tırın dorsesi yandı
Kahramanmaraş'ta tırın dorsesi yandı
Bu nasıl bir psikopat! Afyon okuyan genç kızın hayatı kabusa döndü: 4 senedir peşini bırakmıyor
Bu nasıl bir psikopat! Afyon okuyan genç kızın hayatı kabusa döndü: 4 senedir peşini bırakmıyor
Kahramanmaraş'ta iş yerine giren yılanı itfaiye yakaladı
Kahramanmaraş'ta iş yerine giren yılanı itfaiye yakaladı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber