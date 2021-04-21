Kahramanmaraş'ta kamyonet ile tır çarpıştı, 1 ölü, 2 yaralı

Mehmet Emin Eser idaresindeki 07 AUM 02 plakalı kamyonet, Gaziantep-Adana Otoyolu Narlı Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden Halil K'nin kullandığı 27 ACG 656 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonetteki Salih Akhan (39) hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Eser ile araçtaki Mehmet Dönmez ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapatılan Gaziantep-Adana Otoyolu'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor.