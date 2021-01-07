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Kahramanmaraş'ta karısını öldüren kişi intihar etti

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde karısını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi daha sonra intihar etti.

Kahramanmaraş'ta karısını öldüren kişi intihar etti

Kahramanmaraş'ta karısını öldüren kişi intihar etti

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde karısını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi daha sonra intihar etti.

07 Ocak 2021 Perşembe 15:50
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İddiaye göre, Aşağı İçmeler Mahallesi Barış Sokak'ta ikamet eden Hasan B. (80), tartıştığı eşi Döndü B'yi (47) 9 yaşındaki çocukları H.B'nin gözü önünde pompalı tüfekle vurdu.

Daha sonra polisi arayıp ihbarda bulunan zanlı, ilk evliliğinden olan kızını da arayıp "Kardeşinize sahip çıkın" dedi.

İhbarın ardından eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Döndü B'nin yaşamını yitirdiğini, zanlının da aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

Çiftin cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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