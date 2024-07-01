Kahramanmaraş'ta leylekler anız yangınının ortasında kaldı

Kahramanmaraş’ta anız yangını sonucu bölgedeki bir gurup leylek, yoğun duman ve alevlerin arasında kalarak ciddi şekilde etkilendi.

Çevre sakinleri ve yetkililer, leyleklerin güvenli bir şekilde bölgeden tahliye edilmesi için seferber oldu.

Anız Yakmanın Tehlikeleri

Uzmanlar, anız yakmanın sadece tarım arazilerine değil, aynı zamanda doğal yaşam ve ekosistemlere de büyük zarar verdiğini vurguluyor. Bu olay, anız yakmanın kontrol altına alınması ve alternatif yöntemlerin teşvik edilmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi.