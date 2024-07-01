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Kahramanmaraş'ta leylekler anız yangınının ortasında kaldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen anız yangınında, leylekler yangının ortasında kaldı. Olay, doğal yaşamı ve çevreyi tehdit eden anız yakma faaliyetlerinin ciddi sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ta leylekler anız yangınının ortasında kaldı

Kahramanmaraş'ta leylekler anız yangınının ortasında kaldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen anız yangınında, leylekler yangının ortasında kaldı. Olay, doğal yaşamı ve çevreyi tehdit eden anız yakma faaliyetlerinin ciddi sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

01 Temmuz 2024 Pazartesi 11:46

Kahramanmaraş’ta anız yangını sonucu bölgedeki bir gurup leylek, yoğun duman ve alevlerin arasında kalarak ciddi şekilde etkilendi.

Çevre sakinleri ve yetkililer, leyleklerin güvenli bir şekilde bölgeden tahliye edilmesi için seferber oldu.

Anız Yakmanın Tehlikeleri

Uzmanlar, anız yakmanın sadece tarım arazilerine değil, aynı zamanda doğal yaşam ve ekosistemlere de büyük zarar verdiğini vurguluyor. Bu olay, anız yakmanın kontrol altına alınması ve alternatif yöntemlerin teşvik edilmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Son Güncelleme: 01.07.2024 11:49
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