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Kahramanmaraş'ta ölüme meydan okudu!

Kahramanmaraş'ta yolda gezinen yayanın yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta ölüme meydan okudu!

Kahramanmaraş'ta ölüme meydan okudu!

Kahramanmaraş'ta yolda gezinen yayanın yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

13 Ocak 2022 Perşembe 14:12
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M.K. idaresindeki 34 VN 5894 plakalı otomobil, Karamanlı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yolda gezinen yaya A.E.A'ya çarpmamak amacıyla şerit değiştirdiği sırada arkadan gelen 46 ND 233 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 34 VN 5894 plakalı otomobil, A.E.A'ya da çarptı.

Ağır yaralanan A.E.A, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde refüjde yürüyen A.E.A'nın zaman zaman kara yoluna çıkması, seyir halindeki araçların arasında dolaşması ve otomobilin çarpması sonucu yaralanması yer alıyor.

Son Güncelleme: 13.01.2022 16:17
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Kahramanmaraşta ölüme Meydan Okudu!
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