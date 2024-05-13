Kahramanmaraş'ta otomobil baraj gölüne düştü: 1 ölü 1 yaralı

Olay, Kılavuzlu Barajı Kertel mevkiinde gerçekleşti. Samet Öztütün (23) ve nişanlısı olduğu belirtilen H.Ş'nin (19) bulunduğu park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple hareket ederek yaklaşık metrelerce yükseklikten yuvarlanarak baraj gölüne düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sonucunda, araçtan fırlayan H.Ş, hafif yaralanırken, su altı arama kurtarma ekipleri Öztütün'ün cansız bedenine ulaştı. Öztütün'ün cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Öztütün ve Hilal Ş'nin yaklaşık 2 ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlıkları yaptıkları belirtildi.