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Kahramanmaraş'ta pandemi dolandırıcılığı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, sosyal medyada "pandemi destek" paylaşımına tıklayınca 3 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla Elbistan Adliyesine suç duyurusunda bulundu.

Kahramanmaraş'ta pandemi dolandırıcılığı

Kahramanmaraş'ta pandemi dolandırıcılığı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, sosyal medyada "pandemi destek" paylaşımına tıklayınca 3 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla Elbistan Adliyesine suç duyurusunda bulundu.

19 Kasım 2020 Perşembe 18:58
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Elbistan ilçesinde yaşayan Murat Adsal, cep telefonunda bulunan bir sosyal medya uygulamasında, "pandemi destek" paylaşımına tıkladı.

Tıklamasının ardından hesabından 3 bin lira çekildiğini iddia eden Adsal, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Adsal, şunları kaydetti:

"Uygulama iner inmez telefonumu ele geçirdiler, telefon benim kontrolümden çıktı. O an banka hesaplarım aklıma geldi. Hesaplarımı kapatmak için girişimde bulundum ama geç kalmışım. Dolandırıcılar hemen hesabımdaki parayı çekmişler. Hesabımdaki 3 bin lirayı çeken dolandırıcılar 200 lirayı bana cep harçlığı bıraktıklarını ifade eden hakaret içerikli mesaj attılar. Elbistan Adliyesine gelerek dolandırıcılar hakkında şikayetçi oldum."

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