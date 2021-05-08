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Kahramanmaraş'ta Polisten Kaçan Ehliyetsiz Sürücü Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Polisten Kaçan Ehliyetsiz Sürücü Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Polisten Kaçan Ehliyetsiz Sürücü Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 09:16
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Senem Ayşe Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, 01 BMT 42 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.

Bir süre devam eden kovalamacanın ardından Beyazıtlı Mahallesi'ndeki evinin önünde otomobilini bırakıp kaçan sürücü M.T. (22) ekiplerce yakalandı.

Ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığı belirlenen sürücüye, 4 bin 495 lira para cezası kesildi.

Öte yandan, ilçede sokağa çıkma yasağını ihlal eden bazı kişiler mahalle bekçilerini görünce kaçmaya başladı.

Bekçilere mukavemet gösteren 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

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