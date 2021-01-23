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Kahramanmaraş'ta "Sahte Dekont" İle Dolandırıcılık

Kahramanmaraş'ta sosyal medyadan römork satışı yapan vatandaşı hazırladığı sahte EFT dekontuyla dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta "Sahte Dekont" İle Dolandırıcılık

Kahramanmaraş'ta "Sahte Dekont" İle Dolandırıcılık

Kahramanmaraş'ta sosyal medyadan römork satışı yapan vatandaşı hazırladığı sahte EFT dekontuyla dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 10:32
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi kırsal Kürtül Mahallesi'nde yaşayan D.O'nun (49), sosyal medya aracılığıyla satışa çıkardığı 2 römorku almak üzere gelen ve kendisini M.M.U. olarak tanıtan kişi tarafından sahte EFT belgeleri gösterilerek dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu dekontları inceleyen ekipler, dekonttaki telefon numarasının farklı dolandırıcılık olaylarında kullanıldığını belirledi.

Ekipler, teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından şüphelinin Osmaniye'de yaşayan M.İ. (35) olduğunu belirledi.

Osmaniye ve Kahramanmaraş jandarma komutanlıkları iş birliğiyle belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında 5 bin 300 lira ele geçirildi.

Kahramanmaraş'a getirilen M.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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