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Kahramanmaraş'ta şaka için orman yakan zanlı tutuklandı!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, önceki gün meydana gelen orman yangınına neden olduğu değerlendirilen bir şüpheli tutuklandı. Yangın, 80 hektarlık alanı etkileyerek büyük zarar verdi.

Kahramanmaraş'ta şaka için orman yakan zanlı tutuklandı!

Kahramanmaraş'ta şaka için orman yakan zanlı tutuklandı!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, önceki gün meydana gelen orman yangınına neden olduğu değerlendirilen bir şüpheli tutuklandı. Yangın, 80 hektarlık alanı etkileyerek büyük zarar verdi.

30 Temmuz 2024 Salı 13:03

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Suçatı Mahallesi Fırnız Mesire Alanı yakınlarında çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangına sebep olduğu değerlendirilen M.S. (20), İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. M.S., cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının ifadesinde, "Arkadaşlarıma şaka yapmak amaçlı torpil patlattık. Olaydan dolayı üzgünüm." dediği öğrenildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 18 saat içerisinde kontrol altına alınmış, ancak 80 hektarlık alan etkilenmişti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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