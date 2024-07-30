Kahramanmaraş'ta şaka için orman yakan zanlı tutuklandı!

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Suçatı Mahallesi Fırnız Mesire Alanı yakınlarında çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangına sebep olduğu değerlendirilen M.S. (20), İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. M.S., cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zanlının ifadesinde, "Arkadaşlarıma şaka yapmak amaçlı torpil patlattık. Olaydan dolayı üzgünüm." dediği öğrenildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 18 saat içerisinde kontrol altına alınmış, ancak 80 hektarlık alan etkilenmişti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.