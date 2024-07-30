Kahramanmaraş'ta şaka için orman yakan zanlı tutuklandı!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, önceki gün meydana gelen orman yangınına neden olduğu değerlendirilen bir şüpheli tutuklandı. Yangın, 80 hektarlık alanı etkileyerek büyük zarar verdi.