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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga! 6 kişi tutuklandı!

Kahramanmaraş’ta yaşanan silahlı kavgaya karışan 6 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga! 6 kişi tutuklandı!

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga! 6 kişi tutuklandı!

Kahramanmaraş’ta yaşanan silahlı kavgaya karışan 6 kişi tutuklandı.

10 Eylül 2024 Salı 13:48

Edinilen bilgiye göre; Milli Eğitim Caddesi ve Maarif Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavga olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışmalara başladı. Yapılan operasyon sonucunda, olayda kullanılan 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 6 kişi, A.A., F.S., B.G., O.S., G.K. ve N.A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan B.S., Y.S. ve B.G. isimli şahıslar ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Kavga sırasında yaralanan M.K. ise hastanede tedavi altına alındı.

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