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Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde bir kişi POS cihazıyla tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu

Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde bir kişi POS cihazıyla tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 10:58

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'nde iletişim ofisi olarak faaliyet gösteren A.E'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, tefecilikte kullanılan 1 POS cihazı ile suça konu 38 bin 150 lira para ele geçirildi.

Ele geçirilen paranın 28 bin lirasının çekmece altındaki kumbarada 10 bin 15 lirasının ise bilgisayar yazıcısının içerisine gizlenmiş vaziyette bulunduğu öğrenildi.

Söz konusu cihazla tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

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