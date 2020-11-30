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Kahramanmaraş'ta tır iş yerlerine girdi

Kahramanmaraş'ta park halinde olduğu iddia edilen tır, henüz öğrenilemeyen bir nedenle hareket edip iş yerlerine çarparak durdu.

Kahramanmaraş'ta tır iş yerlerine girdi

Kahramanmaraş'ta tır iş yerlerine girdi

Kahramanmaraş'ta park halinde olduğu iddia edilen tır, henüz öğrenilemeyen bir nedenle hareket edip iş yerlerine çarparak durdu.

30 Kasım 2020 Pazartesi 09:46
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Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde iddiaya göre park halindeki 46 ACY 004 plakalı tır henüz bilinmeyen nedenle hareket etti ve bir binanın zemin katındaki iş yerlerine çarparak durabildi.

Kaza sonucu iş yerlerinde ve binada hasar oluştu.

Tır, olay yerine çağrılan vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

İş yeri sahibi Sefa Öncüokur, AA muhabirine, iş yerini kapattıktan bir süre sonra kaza haberini alarak geri geldiğini belirtti.

Öncüokur, sürücünün el frenini çekmeyi unutarak araçtan indiğini tahmin ettiğini aktararak, "Hasarımız var ama çok şükür sağlığımız yerinde. Komşular telefonla haber ettiler, o şekilde buraya geldim." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Tamer Akburak da evde televizyon seyrettiği sırada büyük bir gürültü duyarak dışarı çıktığını belirterek, "Dışarıya çıktığımda tırın burada olduğunu gördüm. Polis ekiplerini aradım daha sonra mal sahiplerini aradık." ifadesini kullandı.

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