Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Orhangazi Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi 14. bloktaki iş yerinin çatısında tadilat yapan Yaser Karcı (35), beton zemine düştü.
112 Acil Servis ekibince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Karcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.
Orhangazi Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi 14. bloktaki iş yerinin çatısında tadilat yapan Yaser Karcı (35), beton zemine düştü.
112 Acil Servis ekibince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Karcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.