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Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.

24 Temmuz 2020 Cuma 15:26

Orhangazi Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi 14. bloktaki iş yerinin çatısında tadilat yapan Yaser Karcı (35), beton zemine düştü.

112 Acil Servis ekibince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Karcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kahramanmaraşta Yüksekten Düşen Işçi Hayatını Kaybetti
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