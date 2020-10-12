Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 28°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Göksun’da Bir Mahalle Daha Doğalgaza Kavuştu
Göksun’da Bir Mahalle Daha Doğalgaza...
Chp Onikişubat İlçe Başkanından Deva Partisine Hayırlı Olsun Ziyareti
Chp Onikişubat İlçe Başkanından Deva...
Kahramanmaraş’ta Yarışma Başvuruları Sürüyor
Kahramanmaraş’ta Yarışma Başvuruları Sürüyor
KABİTEM Türkiye’ye Örnek
KABİTEM Türkiye’ye Örnek
Mezarlık Bakımları Devam Ediyor
Mezarlık Bakımları Devam Ediyor
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Kahramanmaraş'taki orman yangınlarında 65 hektar alan zarar gördü

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarında 65 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kahramanmaraş'taki orman yangınlarında 65 hektar alan zarar gördü

Kahramanmaraş'taki orman yangınlarında 65 hektar alan zarar gördü

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarında 65 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 08:52
banner459

Onikişubat ilçesine bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkisinde önceki gün Andırın ilçesi Kuzgun Mahallesi kırsalında ise dün çıkan orman yangınları tamamen kontrol altına alınırken, ekipler gece boyunca her iki bölgede soğutma çalışması yaptı.

Kahramanmaraş'taki yangınlara ekipler toplam 220 personel, 55 arazöz 10 su tankı 4 dozer ve 6 itfaiye aracıyla müdahale etti.

Havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülen yangınlarda ilk belirlemelere göre 65 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşOrmanYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta toprak kayması sonucu 2 işçi öldü
Kahramanmaraş'ta toprak kayması sonucu 2 işçi öldü
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 33 yaralı
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 33 yaralı
Osmaniye'de PKK propagandası yapan şüpheli yakalandı
Osmaniye'de PKK propagandası yapan şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası, 1 ölü, 3 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası, 1 ölü, 3 yaralı
Kahramanmaraş'taki yangında sabotaj şüphesi
Kahramanmaraş'taki yangında sabotaj şüphesi

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber