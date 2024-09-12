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Kahramanmaraş Valiliğinden korkunç cinayetle ilgili açıklama!

Kahramanmaraş'ta 6 Eylül 2024 tarihinde Küçük Sanayi Sitesi'nde yaşanan ve su yüzünden çıkan korkunç saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Valiliğinden korkunç cinayetle ilgili açıklama!

Kahramanmaraş Valiliğinden korkunç cinayetle ilgili açıklama!

Kahramanmaraş'ta 6 Eylül 2024 tarihinde Küçük Sanayi Sitesi'nde yaşanan ve su yüzünden çıkan korkunç saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

12 Eylül 2024 Perşembe 09:30

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, olay saat 19.00 sıralarında bir fabrikanın önünde meydana geldi. Mesut Kazancı isimli vatandaş, fabrika çalışanlarından su istemesi üzerine çıkan tartışmanın ardından darp edilerek bilincini kaybetti.

Emniyet ekiplerinin olay yerine intikali sonrası Kazancı, yerde bilinci kapalı şekilde yatarken bulundu ve hemen Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelileri G.I. ve E.N., aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, 7 Eylül 2024 tarihinde adli makamlara sevk edilip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Ancak, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Mesut Kazancı'nın vefatı sonrası, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Yapılan tahkikat neticesinde, şüpheliler G.I. ve E.N. tekrar gözaltına alındı. 10 Eylül 2024 tarihinde yeniden adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.I. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş Valiliği, hayatını kaybeden Mesut Kazancı'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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