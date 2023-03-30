Kahramanmaraşlı aile kazada hayatını kaybetti!

Kaza, Alanya ilçesi Uğrak Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa Cengiz'in kontrolündeki 46 N 2029 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Ünzile Arık olay yerinde, araç sürücüsü Sefa Cengiz ve yolcu Bilge Cengiz sevk edildikleri Gazipaşa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ayaz Cengiz isimli çocuğun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yapılan araştırmada ailenin depremzede olduğu belirtildi.