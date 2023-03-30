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Kahramanmaraşlı aile kazada hayatını kaybetti!

Antalya'nın Alanya ilçesinde içerisinde depremzedelerin bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.

Kahramanmaraşlı aile kazada hayatını kaybetti!

Kahramanmaraşlı aile kazada hayatını kaybetti!

Antalya'nın Alanya ilçesinde içerisinde depremzedelerin bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.

30 Mart 2023 Perşembe 12:26

Kaza, Alanya ilçesi Uğrak Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa Cengiz'in kontrolündeki 46 N 2029 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Ünzile Arık olay yerinde, araç sürücüsü Sefa Cengiz ve yolcu Bilge Cengiz sevk edildikleri Gazipaşa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ayaz Cengiz isimli çocuğun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yapılan araştırmada ailenin depremzede olduğu belirtildi.

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Kahramanmaraşlı Aile Kazada Hayatını Kaybetti!
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