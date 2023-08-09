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Kahramanmaraşlı genç Kocaeli’nde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinden çalışmak için Kocaeline giden 19 yaşındaki Ekrem Kalkan hayatını kaybetti.

Kahramanmaraşlı genç Kocaeli’nde hayatını kaybetti

Kahramanmaraşlı genç Kocaeli’nde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinden çalışmak için Kocaeline giden 19 yaşındaki Ekrem Kalkan hayatını kaybetti.

09 Ağustos 2023 Çarşamba 13:24

TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda önceki gün yaşanan patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.

Patlamada yaralılardan 6'sı dün taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i olan Ekrem Kalkan İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Burada tedavi altına alınan Kalkan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Kalkan’ın cenazesi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kahramanmaraş’a gönderileceği öğrenildi.

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