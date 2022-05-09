Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif Ayrımcıyız
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif...
Başkan Güngör’den Kuybu’ya Tebrik
Başkan Güngör’den Kuybu’ya Tebrik
Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması
Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması
Başkan Mahçiçek; Annelerimizin kıymetini bilmeli, başımızın tacı yapmalıyız
Başkan Mahçiçek; Annelerimizin kıymetini bilmeli,...

Kahramanmaraşlı iş adamı fabrikasında ölü bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 3 gündür haber alınmayan iş insanı Huzeyfe Polat (44), fabrikada ölü bulundu.

Kahramanmaraşlı iş adamı fabrikasında ölü bulundu

Kahramanmaraşlı iş adamı fabrikasında ölü bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 3 gündür haber alınmayan iş insanı Huzeyfe Polat (44), fabrikada ölü bulundu.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 16:24
banner459

İddiaya göre, ilçede su fabrikası bulunan iş insanı Huzeyfe Polat'tan 3 gündür haber alamayan yakınları jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbarla inceleme başlatan jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede Polat'ın telefon sinyali Meydan köyü Kumlu Mevkiinde bulunan su fabrikada tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından fabrikada yapılan incelemede Polat'ın depoda cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemenin ardından Polat'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Polat'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son Güncelleme: 09.05.2022 19:28
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşlı Iş Adamı Fabrikasında ölü Bulundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta kamyonet devrildi: 3 yaralı
Kahramanmaraş’ta kamyonet devrildi: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ta kaçan sürücü direğe tosladı!
Kahramanmaraş'ta kaçan sürücü direğe tosladı!
Kahramanmaraş'ta zehir taciri yakalandı!
Kahramanmaraş'ta zehir taciri yakalandı!
Kahramanmaraş’ta kurtarma ekipleri yaşlı adam için seferber oldu
Kahramanmaraş’ta kurtarma ekipleri yaşlı adam için seferber oldu
Elbistan’da yediemin hırsızları yakalandı
Elbistan’da yediemin hırsızları yakalandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber