Kahramanmaraşlı iş adamı fabrikasında ölü bulundu

İddiaya göre, ilçede su fabrikası bulunan iş insanı Huzeyfe Polat'tan 3 gündür haber alamayan yakınları jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbarla inceleme başlatan jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede Polat'ın telefon sinyali Meydan köyü Kumlu Mevkiinde bulunan su fabrikada tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından fabrikada yapılan incelemede Polat'ın depoda cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemenin ardından Polat'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Polat'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.