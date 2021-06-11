Kahramanmaraşlı usta düşerek öldü

Edinilen bilgiye göre, Elbistan’a bağlı Güvercinlik Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 49 yaşındaki demirci ustası Hacı Durdu Genç, bir süre önce çalışmak üzere Hatay’a gitti. Burada bir inşaatta demirci ustası olarak çalışan Genç, akşam mesaisine kaldı. İnşaatın 3.katında çalışan Genç, iddiaya göre dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Metrelerce yüksekten zemine çakılan talihsiz işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Genç’in cansız bedeni, olaydan saatler sonra mesai arkadaşları tarafından bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Hacı Durdu Genç’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

4 çocuk babası olduğu öğrenilen Genç’in cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Elbistan’a getirilerek Güvercinlik Mahallesi’nde defnedileceği bildirildi.