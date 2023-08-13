Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 21.00 sıralarında 28 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Gözübüyük, 06 BFY 140 plakalı otomobiliyle otoyol üzerinden Gaziantep-Osmaniye istikametine seyir halinde iken Evri Köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde yer alan demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle uzman çavuş olay yerinde hayatını kaybetti.
Diyarbakır’da görevli Mehmet Gözübüyük’ün cenazesi resmî işlemlerin ardından bugün Türkoğlu ilçesinde ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.