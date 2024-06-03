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Kahramanmaraş’ta 123 kişi yakalandı!

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışma neticesinde çeşitli suçlardan aranan 123 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş’ta 123 kişi yakalandı!

Kahramanmaraş’ta 123 kişi yakalandı!

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışma neticesinde çeşitli suçlardan aranan 123 kişi yakalandı.

03 Haziran 2024 Pazartesi 13:35

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, 27 Mayıs-3 Haziran 2024 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği operasyonel faaliyetlerde önemli başarılara imza attı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 89 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 30 şahıs olmak üzere toplam 123 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Operasyonlar sonucunda 54 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlar sırasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile birlikte 7 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nün trafik birimleri de önemli çalışmalara imza attı. Trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 105 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 60 araca ise abartı egzozdan işlem yaptı.

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