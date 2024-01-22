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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta 135 kişi yakalandı!

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonel faaliyetlerde 135 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş’ta 135 kişi yakalandı!

Kahramanmaraş’ta 135 kişi yakalandı!

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonel faaliyetlerde 135 kişi yakalandı.

22 Ocak 2024 Pazartesi 15:48

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 96 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 32 şahıs olmak üzere toplam 135 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 61’i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Bu çalışmalar sırasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 7 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca trafik ekipleri tarafından yapışan denetimlerde gürültü kirliliğine sebep olan 37 araca, yüksek sesle müzik dinlemekten 43 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

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