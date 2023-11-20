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Kahramanmaraş’ta 52 kişi tutuklandı!

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, 13 - 20 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonel faaliyetler kapsamında suça ve suçluya göz açtırmadı.

Kahramanmaraş’ta 52 kişi tutuklandı!

Kahramanmaraş’ta 52 kişi tutuklandı!

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, 13 - 20 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonel faaliyetler kapsamında suça ve suçluya göz açtırmadı.

20 Kasım 2023 Pazartesi 16:24

Yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 92 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 6 şahıs ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 31 şahıs olmak üzere toplamda 129 kişi yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Bu operasyonlar sonucunda 52 şahıs tutuklandı.

Operasyonlar sırasında 179,22 gram metamfetamin, 4290 adet sentetik ecza ve 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 46 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 14 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

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