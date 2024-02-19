Kahramanmaraş’ta 58 kişi tutuklandı!

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 12-19 Şubat 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonel faaliyetlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 99 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 23 şahıs olmak üzere toplam 127 kişi yakalandı. Yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58 tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu çalışmalar esnasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 55 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 38 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.