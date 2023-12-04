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Kahramanmaraş’ta 77 kişi tutuklandı!

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 77 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Kahramanmaraş’ta 77 kişi tutuklandı!

Kahramanmaraş’ta 77 kişi tutuklandı!

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 77 kişinin tutuklandığı bildirildi.

04 Aralık 2023 Pazartesi 12:16

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Kasım - 04 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler sonucunda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 103 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 9 şahıs ve hırsızlık olaylarına karışan 61 şahıs olmak üzere toplam 173 kişi yakalandı. Bu kişiler adli makamlara sevk edilirken, 77 şahıs tutuklandı.

Operasyonlar sırasında 77,48 gram metamfetamin, 368 adet sentetik ecza ve 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 53 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 17 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

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