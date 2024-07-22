Kahramanmaraş’ta 91 kişi yakalandı!

Yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 67 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şahıs ve ikamet ile iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 19 şahıs olmak üzere toplam 91 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu operasyonlar sonucunda 52 şahıs tutuklandı.

Operasyonlar sırasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile birlikte 9 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız Kalaşnikof marka silah ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan durumlara karşı da çeşitli işlemler yapıldı. Bu kapsamda 131 araca yüksek sesle müzik dinlemekten işlem yapıldı. 82 araca abartı egzozdan işlem uygulandı. 83 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan ceza kesildi.