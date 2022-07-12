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Kahramanmaraş’ta acı olay! Sulama havuzuna düşen çocuk öldü

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde sulama havuzuna düşen kardeşlerden biri öldü, ağabeyi hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Kahramanmaraş’ta acı olay! Sulama havuzuna düşen çocuk öldü

Kahramanmaraş’ta acı olay! Sulama havuzuna düşen çocuk öldü

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde sulama havuzuna düşen kardeşlerden biri öldü, ağabeyi hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

12 Temmuz 2022 Salı 15:14
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Olay, İlçeye bağlı Çardak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.C.E ile ağabeyi Y.E.E, bayramlaşma için ailesiyle birlikte bölgeye geldi.

Kuzenleriyle birlikte oyun oynayan kardeşler sulama havuzuna düştü.

Havuza düşen çocukların kuzenleri, durumu ailelere bildirdi. Aile üyeleri tarafından sudan çıkarılan çocuklar için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, ağabeyi ilk müdahalenin ardından Kayseri’ye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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