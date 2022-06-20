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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta apartman dairesinde yangın

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta apartman dairesinde yangın

Kahramanmaraş’ta apartman dairesinde yangın

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

20 Haziran 2022 Pazartesi 08:44
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Edinilen bilgiye göre; İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi, Osmanlı Konutlarında meydana gelen olayda Emrah Ersoy (38) ile eşi Seher Ersoy (36) ikamette bulundukları esnada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangında karı koca yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ambulansı ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kahramanmaraş’ta Apartman Dairesinde Yangın
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