Kahramanmaraş’ta aracında ölü bulundu!

Olay, Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat İlçesi’ne bağlı Gedemen Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde toptancı üzerine faaliyet gösteren iş yeri önünde meydana geldi.

Toptacıda çalışan 44 yaşındaki Necmettin Durmuş, çalışma mesaisinin bitmesinin ardından evine gitmek için aracına bindi. Araç içerisinde bir anda fenalaşan Durmuş, mesai arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Necmettin Durmuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durmuş’un kalp krizinden öldüğü iddia edildi. Kesin ölüm sebebinin ise yapılacak otopsinin ardından belirleneceği belirtildi. Durmuş’ın yakınları acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.