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Kahramanmaraş’ta baba-oğul arasında kanlı olay! 2 ölü!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde baba-oğul arasında çıkan kavga kanlı bitti.

Kahramanmaraş’ta baba-oğul arasında kanlı olay! 2 ölü!

Kahramanmaraş’ta baba-oğul arasında kanlı olay! 2 ölü!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde baba-oğul arasında çıkan kavga kanlı bitti.

22 Şubat 2024 Perşembe 16:06

İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşanan olayda, D.B.K (52) adlı baba ile oğlu O.K.K (25) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma sokakta silahlı kavgaya dönüştü.

Baba D.B.K (52), oğlu O.K.K'ya tabanca ile ateş açtı. Oğlu yaralanarak yere yığılırken, baba daha sonra aynı silahı kendi başına doğrultarak intihar etti.

Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğul, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

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