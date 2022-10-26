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Kahramanmaraş’ta balkondan düşen genç hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşadığı apartmanın 5. katından aşağı düşen genç, yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş’ta balkondan düşen genç hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta balkondan düşen genç hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşadığı apartmanın 5. katından aşağı düşen genç, yaşamını yitirdi.

26 Ekim 2022 Çarşamba 13:54

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Yunusemre Mahallesi, Oğuzhan Caddesi üzerinde yer alan bir apartmanın 5. katında ikamet eden Murat Köker (22), balkondan dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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