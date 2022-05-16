Kahramanmaraş’ta çalınan traktör Şanlıurfa da bulundu

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Hanobası Mahallesinde E.K’ya ait evin garajından çalınan traktör ve kayıt cihazı JASAT dedektifleri tarafından yapılan araştırma sonucu Şanlıurfa’da bulundu.

Ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin Gaziantep’te ve Şanlıurfa’daki adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yapışan operasyonlarda, A.E (42), M.E (47), H.E.(40), H.C.(40), H.E.(49) ve M.D.(43) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.E ile H.E tutuklanarak cezaevine konulurken, diğerleri serbest bırakıldı.