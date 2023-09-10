Kahramanmaraş’ta çalıştıkları kurumu soydular

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ve Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 06.08.2023 tarihinde Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesinde TCDD'ye ait bakır tellerin çalındığı yönünde ihbar alınması üzerine bölgede yaptığı operasyon sonucunda S.K. (30), M.Ş.S. (28), H.H.D. (29), E.K. (27), A.K. (28), Y.K. (29) ve H.E. (40) suçüstü yakalandı.

Olay yerinde firma çalışanı olarak bulunan şahısların çelişkili beyanlar vermesi üzerine, yapılan araştırma ve PTS incelemeleri neticesinde olayın firma çalışanları tarafından yapıldığı, çalınan bakır tellerin Kahramanmaraş Merkezinde Y.D. isimli hurdacıya satıldığı tespit edildi. Bahse konu hurdacıda 930 kg bakır tel ele geçirildi. Bu olayda çalınan malzemeden fazla bakır telin ele geçirilmesi nedeniyle şüphelilerin, 17.07.2023 tarihinde Türkoğlu ilçesine bağlı Özbek Mahallesinde meydana gelen TCDD'ye ait bakır kablo hırsızlığı, 02.09.2023 tarihinde Pazarcık ilçesine bağlı Şallıuşağı Mahallesinde meydana gelen TCDD'ye ait bakır kablo hırsızlığı, 07.09.2023 tarihinde Pazarcık ilçesine bağlı Karaçay Mahallesinde meydana gelen TCDD'ye ait bakır kablo hırsızlığı, 04.09.2023 tarihinde Adıyaman/Gölbaşı/Haydarlı Köyünde meydana gelen TCDD'ye ait bakır kablo hırsızlığı olaylarının failleri olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınan 7 kişi, tutuklanarak Türkoğlu Cezaevine teslim edildi.