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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta cinsel ürün operasyonu

Kahramanmaraş'ta yasaklı cinsel içerikli ürün satışı yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta cinsel ürün operasyonu

Kahramanmaraş’ta cinsel ürün operasyonu

Kahramanmaraş'ta yasaklı cinsel içerikli ürün satışı yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

24 Kasım 2022 Perşembe 17:27

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yasaklı cinsel içerikli ürün ticareti yaptığı iddia edilen M.Ö'yü takibe aldı.

Zanlının depo olarak kullandığı adreste yapılan aramada, 11 bin 111 cinsel içerikli hap ile 5 bin 880 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Zanlı hakkında "Gümrük kaçağı kaçak cinsel içerikli ürün ile bozulmuş" ve "Değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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Kahramanmaraş’ta Cinsel ürün Operasyonu
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