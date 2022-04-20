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Kahramanmaraş’ta epilepsi hastası kadın evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş’ın Elbistan yaşayan 35 yaşındaki epilepsi hastası kadın evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Kahramanmaraş’ta epilepsi hastası kadın evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş’ta epilepsi hastası kadın evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş’ın Elbistan yaşayan 35 yaşındaki epilepsi hastası kadın evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

20 Nisan 2022 Çarşamba 21:05
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Olay, Hasankendi (Hasanköy) Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 yaşındaki epilepsi hastası Melike Ünal isimli kadın, ailesi tarafından evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler tarafından evde yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi savcılık ön otopsi ve inceleme işlemleri için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan kontrollerin ardından Ünal'ın kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumunda yapılacak olan otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.

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