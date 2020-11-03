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Kahramanmaraş’ta feci kaza; 12 yaralı

Gaziantep - Kahramanmaraş karayolunun Narlı kavşağında yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere 12 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta feci kaza; 12 yaralı

Kahramanmaraş’ta feci kaza; 12 yaralı

Gaziantep - Kahramanmaraş karayolunun Narlı kavşağında yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere 12 kişi yaralandı.

03 Kasım 2020 Salı 09:10
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Kahramanmaraş'tan Adana'ya giden bir yolcu otobüsü yağış nedeniyle zeminin kaygan olması nedeniyle tek taraflı kaza meydana geldi. Kaza hareninin ardından olay yerine Gaziantep ve Kahramanmaraş'dan çok sayıda 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildiler.

Öteyandan Gaziantep - Nizip otoban karayolunda meydana gelen tek taraflı kaza nedeniyle bir kişinin yaralandığı, ayrıca üniversite önü alt geçidinde meydana gelen kazada da bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza nedenlerinin aşırı yağış nedeniyle zeminin kaygan olmasından kaynaklandığı belirtildi.

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